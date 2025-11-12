Минфин Белоруссии предлагает установить ставку 40% на сверхдоходы

Глава ведомства Юрий Селиверстов рассказал, что базовую ставку в 13% предлагается сохранить для доходов до 350 тыс. белорусских рублей в год

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин Белоруссии предлагает установить третью, самую высокую ставку подоходного налога на уровне 40% для доходов свыше 600 тыс. белорусских рублей в год (около $200 тыс. - прим. ТАСС). Об этом сообщил глава ведомства Юрий Селиверстов.

"Повышаем ставки отдельных налогов по принципу "кто больше зарабатывает, тот больше платит". Сохраняем подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога в части введения третьей ставки 40% при доходах свыше 600 тыс. белорусских рублей в год", - приводит его слова агентство БелТА.

Говоря о проекте изменений в налоговый кодекс, Селиверстов рассказал, что базовую ставку в 13% предлагается сохранить для доходов до 350 тыс. белорусских рублей (около $117 тыс.) в год. Такой доход, по данным Минфина, получают 98% граждан республики. "Эта ставка сейчас применяется при доходах до 220 тыс. (более $73 тыс.), но с учетом того, что мы расширяем базу для применения повышенных ставок подоходного налога, для расчета теперь будут включаться не только зарплаты, но суммироваться и доходы от продажи долей в компаниях, проценты по займу, под сдачу имущества в аренду, вознаграждения членов наблюдательных советов, доходы адвокатов и нотариусов", - отметил глава Минфина.

При доходах от 350 тыс. до 600 тыс. белорусских рублей предлагается применять ставку 25% к сумме превышения. "За прошлый год при ставке 25% в бюджет поступило более 200 млн белорусских рублей ($67 млн). Половина из этих средств поступила в бюджет города Минска", - рассказал Селиверстов. Ставку 40% при доходе свыше 600 тыс. белорусских рублей предлагается применять также к сумме превышения. "По данным министерства по налогам и сборам, исходя из того же объема платежей, которые были, туда (в категорию 40% - прим. ТАСС) попадает порядка 1 тыс. человек", - пояснил он.

Документом предусмотрено также увеличение ставок акцизов на табачные изделия: сигареты с фильтром первой ценовой группы, сигареты без фильтра на 12%, сигареты с фильтром второй ценовой группы и иные табачные никотинсодержащие изделия - на 7%, табачные изделия, которые предназначены для потребления путем нагревания, - на 3% в целях исключения перетока в теневую сферу. Особое внимание обращено на вейпы и жидкости для электронных систем курения, а также нетабачные никотинсодержащие изделия. Для них предлагается увеличить ставки налогов на 20%.

В России с 2025 года прогрессивная шкала НДФЛ установлена от 13% до 22%. По ставке 13% облагаются доходы до 2,4 млн рублей в год (в среднем 200 тыс. рублей в месяц). До 5 млн рублей дохода применяется ставка 15%, до 20 млн - 18%, до 50 млн - 20%.