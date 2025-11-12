Токаев: к стройке АЭС в Казахстане с участием Росатома привлекут 9 тыс. человек

Среди них будут 6 тыс. рабочих и более 3 тыс. специалистов среднего звена

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Успешная реализация проекта по строительству первой АЭС в Казахстане при участии Росатома зависит от деятельности высококлассных специалистов. К работам будут привлечены порядка 9 тыс. человек, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан при участии международного консорциума во главе с Росатомом приступил к строительству первой атомной электростанции. Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов. На этапе строительства АЭС будет задействовано более 6 тыс. рабочих и более 3 тыс. специалистов среднего звена", - сказал Токаев, обращаясь к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.