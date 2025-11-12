Мишустину рассказали, что хакеры в атаках против РФ стали действовать умнее

Гендиректор ПАО Positive Technologies Денис Баранов сообщил, что на настоящий момент прослеживается два тренда хакерских атак против России - рост их количества и их усложнение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Кибератаки против России стали умнее, системы пытаются атаковать через подрядчиков. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе осмотра выставки форума "Цифровые решения" сообщил генеральный директор ПАО Positive Technologies Денис Баранов.

"Хакеры стали действовать умнее. […] Сейчас идет комбинация именно понимания хакерами, какие системы в этой стране уже поломали, и цепочек поставок", - сказал Баранов, пояснив, что "условно ломать какой-нибудь Центробанк тяжело", но можно взломать какого-то подрядчика и через VPN "заскочить внутрь".

По словам Баранова, на настоящий момент прослеживается два тренда хакерских атак против России. С одной стороны, рост количества атак, а с другой - их усложнение. По этой причине, компания перешла к созданию цифровых двойников.

"Я хочу только пожелать, чтобы ни одна из атак на действующие системы жизнеобеспечения, просто на системы, которые функционируют в нашей стране, не увенчалось успехом", - сказал в заключение премьер-министр.