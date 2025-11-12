Путин: Россия рассматривает возможность поставлять больше газа в Казахстан

"Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия сейчас обсуждает с Казахстаном возможность увеличить поставки газа в республику, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. А сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики", - сказал он по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.