Путин: Россия рассматривает возможность поставлять больше газа в Казахстан

"Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям
Редакция сайта ТАСС
13:36
обновлено 13:45
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия сейчас обсуждает с Казахстаном возможность увеличить поставки газа в республику, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. А сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики", - сказал он по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 

