Минфин разместил ОФЗ-ПК выпуска 29029 на 815 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29029 с датой погашения 22 октября 2041 года на сумму 815,026 млрд рубля. Об этом сообщается в материалах министерства.

Спрос на аукционе достиг 1 трлн 378,097 млрд рублей.

Средневзвешенная цена выпуска составила 93,6222% от номинала, выручка от размещения - 771,122 млрд рубля, цена отсечения - 93,449% от номинала.