Россия и Казахстан продолжат сотрудничество в сфере миграции

Стороны подтвердили стремление к дальнейшему совершенствованию условий пребывания граждан двух стран на территориях друг друга

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва и Астана продолжат сотрудничество для создания условий взаимного пребывания граждан двух стран.

Об этом говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, которую подписали лидеры двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

"Стороны подтвердили стремление к дальнейшему совершенствованию условий пребывания граждан двух стран на территориях друг друга, отметив важность конструктивного взаимодействия в миграционной сфере", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.