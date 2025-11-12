Костин назвал санкции ЕС против ВТБ Казахстан "нулевыми"

Зампредседателя Национального банка Казахстана Ерулан Жамаубаев ранее заявил, что регулятор поможет дочернему банку ВТБ в республике в случае возникновения проблем с платежами и переводами

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза против ВТБ Казахстан носят формальный характер, для банка ничего не изменилось, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Это формальные санкции были, потому что санкции априори априори распространялись на ВТБ Казахстан как стопроцентную "дочку" ВТБ. Поэтому это больше символический такой шаг для большего "запугивания" наших контрагентов в Казахстане. А по смысловому своему содержанию они нулевые абсолютно. Ничего не меняется. Мы так уже работаем три года", - сказал Костин.

Ранее зампредседателя Национального банка Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что регулятор поможет дочернему банку ВТБ в республике в случае возникновения проблем с платежами и переводами.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил транзакции с рядом российских кредитных организаций: Альфа-банком, МТС банком, Абсолют банком, банком "Земский" и НКО "Истина". Санкции ЕС также распространяются на зарубежные филиалы Альфа-банка, ВТБ и Сбербанка в Белоруссии и филиалы ВТБ в Казахстане и Шанхае. Прежде Евросоюза отключил некоторые из них от системы SWIFT, но осуществлять транзакции через иные системы, включая прямой обмен сообщениями, было возможно.