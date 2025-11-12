Лихачев: Росатом и МАГАТЭ 14 ноября проведут консультации по ЗАЭС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Росатом и МАГАТЭ 14 ноября проведут в Калининграде консультации по Запорожской АЭС, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"У нас впереди очередные консультации. С МАГАТЭ. Они будут с пятницы, уже послезавтра. Да, в Калининграде. Мы, конечно, будем ставить вопросы и в целом безопасности этого крупнейшего в Европе атомного энергетического объекта, и о конкретных шагах, которые будем предпринимать по координации с МАГАТЭ с целью недопущения какой бы то ни было ядерной аварии", - сказал он.