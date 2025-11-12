В Казахстане добиваются вывода из-под санкций месторождения Карачаганак

Астана подала соответствующие бумаги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Казахстан добивается вывода из-под санкций нефтяного месторождения Карачаганак. Об этом сообщил журналистам министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Мы работаем над этим. Казахстан подал соответствующие бумаги", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос, планируется ли вывести месторождение из-под санкций.

В октябре США и Великобритания включили российскую компанию "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом ограничения США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море. После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением в отношении него ограничительных мер намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.

При этом Министерство финансов США заявило, что до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, о какой именно лицензии идет речь. Оно также выступило с утверждением, что Gunvor подконтрольна России.