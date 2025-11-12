Собственные доходы бюджета Кубани за 10 месяцев выросли почти на 26 млрд рублей

Показатель составил 493 млрд рублей

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Собственные доходы консолидированного бюджета Краснодарского края за десять месяцев 2025 года составили 493 млрд рублей, что почти на 26 млрд рублей превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам социально-экономического развития.

"За 10 месяцев в консолидированный бюджет края поступило 493 млрд рублей собственных доходов. Это почти на 26 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года. По итогам 2025 года налоговые и неналоговые доходы должны составить не менее 595 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что власти должны внимательно следить за ситуацией в каждом районе и на каждом предприятии.

"В индивидуальном режиме контролировать экономическое состояние всех налогоплательщиков. Налоги - это основа бюджета. Важно эффективно распоряжаться этими средствами, чтобы мы продолжали в полном объеме выполнять все социальные обязательства перед жителями", - добавил губернатор.

В свою очередь, первый вице-губернатор Игорь Галась сообщил, что в рейтинге регионов по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов за 10 месяцев 2025 г. Кубань вернулась на четвертое место, сместив Татарстан. "Темп роста поступления налога на прибыль организаций по краю опережает среднероссийский показатель и составляет 94,5%. Из 10 регионов, обеспечивающих две трети поступлений по налогу на прибыль в целом в бюджеты субъектов, Краснодарский край по динамике на пятом месте, после Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской области и Красноярского края", - сказал Галась.