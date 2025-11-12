ПСБ профинансирует строительство комплекса Megapolis Family в Грозном

Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на I квартал 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ПСБ профинансирует строительство апартаментного комплекса гостиничного типа Megapolis Family в квартале им. В. В. Путина в Грозном. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на I квартал 2027 года, сообщила пресс-служба ПСБ.

"ПСБ последовательно наращивает поддержку проектов в сфере девелопмента по всей России, которые формируют городскую среду и повышают качество жизни людей. <…> Мы видим большой потенциал Грозного как растущего делового и культурного центра и считаем, что участие банка в строительстве этого комплекса - это вклад в социально-экономическое развитие региона", - сказал старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.

Отмечается, что проект станет первым на рынке Чеченской Республики, в рамках которого покупатели смогут приобрести апартаменты в ипотеку, включая коммерческую недвижимость по субсидированным за счет застройщика ставкам. Ранее приобретение недвижимости в регионе осуществлялось преимущественно за наличный расчет или в рассрочку, в том числе с использованием механизмов, соответствующих нормам исламского финансирования.

Строительство ведется при поддержке правительства Чеченской Республики в рамках регионального инвестиционного проекта. По словам гендиректора застройщика проекта - компании "Курорты Сочи" Сергея Ершова, это проект бизнес-класса в престижном районе с отличной транспортной доступностью, а концепция комплекса включает живописный парк, спроектированный с учетом национального природного и культурного колорита.