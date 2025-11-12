Yonhap: Samsung выпустит складывающийся втрое смартфон в декабре

Гаджет будет стоить от $2 042 до $2 720

СЕУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics представит смартфон со складывающимся втрое экраном Galaxy Z TriFold на специальной церемонии 5 декабря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По данным агентства, гаджет будет стоить от 3 млн вон ($2 042) до 4 млн вон ($2 720). Продажи начнутся в Республике Корея и ряде других стран, включая Китай, Сингапур и ОАЭ. Первоначально на рынок попадет около 20 тыс. - 30 тыс. телефонов. В полностью развернутом состоянии диагональ экрана смартфона будет составлять около 10 дюймов, что сопоставимо с планшетом.

По данным газеты "Чосон ильбо", на специальной церемонии 5 декабря впервые будут раскрыты технические характеристики новинки. По ее информации, стоимость смарфтона будет составлять около 4,4 млн вон (примерно $3 000). Источник издания отметил, что Samsung Electronics сначала решила выпустить на рынок небольшую партию, поскольку стремится продемонстрировать свой технологический уровень. Также журналисты отмечают, что Galaxy Z TriFold - предварительное название.

Китайская компания Huawei выпустила свой смартфон со складывающимся втрое экраном - Huawei Mate XT - в сентябре 2024 года.