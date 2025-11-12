Бензин с 5 по 10 ноября подешевел в среднем на 13 копеек

В Москве за прошедший период цены практически не изменились, в Санкт-Петербурге выросли на 0,2%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 5 по 10 ноября 2025 года опустились на 13 коп. - до 65,34 руб. за один литр, дизель подорожал на 15 коп., до 74,56 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 с 5 по 10 ноября опустились на 12 коп. - до 62,25 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 подешевели на 14 коп. - до 67,34 руб. за литр, АИ-98 подорожал на 21 коп. - до 87,9 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 15 коп., до 74,56 руб. за литр.

За период с 6 по 10 ноября 2025 года снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 36 субъектах Российской Федерации, более всего в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. Рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 29 субъектах Российской Федерации, более всего в Забайкальском крае (+0,9%).

В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин практически не изменились, в Санкт-Петербурге выросли на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 59,29 до 64,28 руб., марки АИ-95 - от 65,19 до 74,49 руб., марки АИ-98 и выше - от 86,6 до 92,51 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 60,1 до 70 руб., марки АИ-95 - от 64,58 до 73,5 руб., марки АИ-98 и выше - от 88,7 до 92,39 руб. за литр.