Сахар в РФ с 6 по 10 ноября подешевел на 0,4%

За тот же период снизились цены на масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, пшено, рис, сыры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Цена на сахар-песок в России с 6 по 10 ноября 2025 года снизилась на 0,4%, в то время как куриные яйца подорожали на 0,4%, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период снизились цены на масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, пшено и рис - на 0,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметана и водка подешевели на 0,1%.

В то же время, по данным статистики, маргарин подорожал на 0,4%, колбасы полукопченые, варено-копченые, сосиски, сардельки и крупа гречневая - на 0,3%, мясо кур, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, мука пшеничная, вермишель и чай черный - на 0,2%, говядина, свинина, баранина, рыба мороженая, творог, масло подсолнечное, хлеб пшеничный и ржаной, соль поваренная и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Кроме того, по данным Росстата, с 6 по 10 ноября цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,7%, в том числе на огурцы - на 6,1%, помидоры - на 2,8%, лук репчатый - на 1%, свеклу столовую - на 0,7%, капусту белокочанную и бананы - на 0,6%, картофель и яблоки - на 0,5%.