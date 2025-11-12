"Северсталь" объединила дистрибуционные подразделения под единым брендом

Новая структура будет сочетать гибкость металлотрейдера с ресурсами и технологическими возможностями завода

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. "Северсталь" объявила об объединении своих дистрибуционных подразделений "Северсталь дистрибуция" и "А групп" под единым брендом "Северсталь сеть". Новый бренд будет ориентирован на работу с малым и средним бизнесом. Компания ставит целью занять 20% на вторичном рынке металлопродукции к 2030 году, увеличив объем продаж до более чем 5 млн тонн в год. Об этом сообщила компания.

"Северсталь сеть" объединит 38 филиалов и 66 складов в России и Республике Беларусь общей площадью более 420 тыс. кв. м. Объединение "Северсталь дистрибуции" и "А групп" под единым брендом позволит, как ожидается, соединить лучшие практики и накопленный опыт в сегментах плоского и трубного проката, операционной эффективности, а также повысить уровень клиентского обслуживания для малого и среднего бизнеса.

Новая структура будет сочетать гибкость металлотрейдера с ресурсами и технологическими возможностями завода, что, по заявлению компании, позволит обеспечивать стабильное качество, строгое выполнение сроков и высокий уровень сервиса. Это должно гарантировать заказчикам надежную и устойчивую цепочку поставок, высокую скорость реакции на запросы, а развитие цифровых сервисов - сделать взаимодействие быстрее, прозрачнее и технологичнее.

"Запуск "Северсталь сети" - это стратегический ответ на потребности малого и среднего бизнеса", - отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Он также добавил, что "Северсталь сеть" станет важным фактором для увеличения рыночной доли и укрепления лидерства компании в сегменте малого и среднего бизнеса.

Генеральный директор "Северсталь сеть" Виктор Романовский добавил, что в 2024 году возможности дистрибуционной сети "Северстали" были усилены объединением с "А групп", что позволило увеличить поставки продукции на вторичном рынке до 3 млн тонн.