Минэнерго: рынок топлива России полностью обеспечен предложением

Ситуация стабильная

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России оценивает ситуацию с обеспечением топлива на рынке России как стабильную, спрос полностью обеспечен предложением, сообщили в министерстве.

"Спрос отечественного рынка моторных топлив полностью обеспечен предложением. Ситуация на рынке стабильна, чему способствуют в том числе ранее принятые правительством РФ меры, в частности, временное ограничение экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей", - отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что Минэнерго продолжает в ежедневном режиме осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов и проводит системную работу с регионами для бесперебойного обеспечения экономики и населения страны топливом.