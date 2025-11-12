Росреестр предложил создание реестра собственников жилья на базе ГИС ЖКХ

Сведения из единого госреестра недвижимости не являются общедоступными, а обязанность по-прежнему сохранилась

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Росреестр предлагает создать на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) реестр собственников и ведения жилья. Соответствующую инициативу озвучил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Развитие ГИС ЖКХ на сегодняшний момент показывает, что система может решать и другие задачи. Предлагаем создание реестра собственников и ведения (жилья - прим. ТАСС), ведение которого сегодня Жилищный кодекс РФ возлагает на товарищества собственников жилья (ТСЖ), на жилищно-строительные кооперативы. Учитывая то, что теперь сведения из единого госреестра недвижимости (ЕГРН) не являются общедоступными, а обязанность по-прежнему сохранилась, наверное ГИС ЖКХ можно было бы для этих целей использовать", - сказал он.

Бутовецкий подчеркнул, что при создании реестра необходимо учесть соблюдение всех требований по защите персональных данных. "Например, конкретный жилищно-строительный кооператив или товарищество собственников недвижимости может такой реестр сформировать и взять сведения только по тому дому, которым управляет, с возложением жесткой ответственности за распространение персональных данных в случае нарушения закона. Предложение дало бы большой практический эффект развитию ГИС ЖКХ, а также повышение качества управления жилищным комплексом", - заключил он.

Среди других предложений - разрешить застройщикам размещать в ГИС ЖКХ информацию о передаче квартир гражданам, которые не регистрируют жилье. "Также предлагаю рассмотреть вопрос о законодательной инициативе для предоставления Росреестру возможности вносить не только сведения в ГИС ЖКХ, но чтобы и обратная возможность была, потому что качество данных в системе улучшилось, и какие-то технические сведения мы из ГИС ЖКХ можем брать, чтобы не гонять правообладателей, муниципалитеты и так далее. Мы это сделаем на уровне простого информационного обмена. На данный момент официальной возможности это сделать нет", - сказал Бутовецкий.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.