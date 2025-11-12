"Т-Технологии" направили более 10 млрд рублей на образование в 2025 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа "Т-Технологии" инвестировала в 2025 году более 10 млрд рублей в образовательные и научные проекты. Об этом на форуме "Цифровые решения" сообщил президент группы Станислав Близнюк.

"Инвестиции в образование и науку уже окупаются, укрепляя внутренний потенциал компаний. "Т-Технологии" развивают бесплатные обучающие программы, обеспечивающие равные возможности для школьников и студентов со всей страны. За семь лет на этих программах обучилось более 70 тысяч человек", - отметил президент группы Станислав Близнюк.

Группа занимается подготовкой ИТ-специалистов через платформу Т-Образование и Центральный университет, созданный в 2023 году в партнерстве с более чем 60 компаниями. "Т-Технологии" сотрудничают с более чем 40 вузами, включая МФТИ, НИУ ВШЭ, МГУ, запуская совместные образовательные программы и лаборатории.

Компания также имеет стипендиальную программу для студентов с ежемесячной выплатой в 25 тыс. рублей. За три года стипендии получили 533 студента. С 2023 года группа поддерживает учителей точных наук грантовым конкурсом "Вклад в поколение", выделив более 70 млн рублей на гранты.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что будущие успехи информационно-технологической отрасли зависят от конкретных людей, которые в этой отрасли трудятся. По словам председателя правительства РФ, число выпускников по ИТ-профилю выросло на 27% за последние пять лет. Он также обратил внимание на расширение сотрудничества компаний с вузами и запуск новых программ обучения высококвалифицированных ИТ-специалистов. Мишустин призвал бизнес активнее участвовать в подготовке кадров, напомнив, что укрепление кадрового потенциала отрасли - общее дело государства и отрасли.