Цена нефти Brent на ICE снижалась на более чем 3%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на лондонской бирже ICE теряла более чем 3%, опускаясь ниже $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 19:11 мск, цена Brent снижалась на 3,38% и торговалась на уровне $62,96 за баррель.

К 19:20 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $63,12 (-3,13%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года снижался на 3,51%, до $58,9 за баррель.