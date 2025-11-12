Стоимость золота поднялась выше $4 200 впервые с 21 октября

На бирже Comex по данным на 19:32 мск цена на драгметалл росла на 2,06% и составляла $4 200,9 за тройскую унцию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $4 200 за тройскую унцию впервые с 21 октября 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 19:32 мск, цена на драгметалл росла на 2,06% и составляла $4 200,9 за тройскую унцию. К 19:36 мск стоимость золота немного замедлила рост до $4 200,7 за унцию (+2,05%).