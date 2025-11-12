Савельев: проблему с задержкой фур на границе РФ и Казахстана скоро решат

Вице-премьер также добавил, что по восточному маршруту коридора "Север-Юг" планируется провезти 1 млн тонн грузов в 2025 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Проблема с задержкой фур на российско-казахстанской границе будет решена в ближайшее время, заявил в интервью "России-1" вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Мы обсудили многие вопросы, связанные с нашими пунктами пропуска. Российско-казахстанская граница самая длинная в мире - 7 500 километров. На ней у нас расположено 52 пункта пропуска, из них 30 автомобильных <…> Там были некоторые нюансы с передвижением грузов, которые связаны были с таможенным оформлением. Но я думаю, в ближайшее время все будет урегулировано", - сказал он.

Вице-премьер также добавил, что по восточному маршруту коридора "Север-Юг" планируется провезти 1 млн тонн грузов в 2025 году.

"Если в прошлом году мы перевезли всеми видами транспорта по коридору "Север-Юг" 24 млн тонн, то в этом году мы собираемся по 1 млн тонн провезти только по восточному маршруту, где участвует Казахстан, Туркменистан, Россия и Иран", - подытожил он.