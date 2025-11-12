Минфин увеличил плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале на 2,3 трлн руб.

Он составит 3,8 трлн руб.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин России увеличил плановый объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в четвертом квартале 2025 года на 2,3 трлн рублей - до 3,8 трлн руб.

"Уточненный плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2025 г. - 3 800 млрд руб. по номинальной стоимости", - говорится в материалах на сайте министерства.

Ранее Минфин России определил плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2025 года на сумму 1,5 трлн руб.

Объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составит 800 млрд руб. против планируемых ранее 500 млрд руб., более 10 лет - 3 трлн руб. против планируемого ранее 1 трлн руб.