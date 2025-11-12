Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent до $68,76 за баррель

При этом ведомство прогнозирует, что котировки Brent упадут до $54 за баррель в первом квартале 2026 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 0,17% - до $68,76 за баррель с $68,64 за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

При этом ведомство прогнозирует, что котировки Brent упадут до $54 за баррель в первом квартале 2026 года из-за роста мировых запасов нефти.

Минэнерго США также ожидает, что добыча нефти странами ОПЕК+ будет в среднем на 1,3 млн б/с ниже, чем ее целевые уровни, учитывая ожидания значительного роста мировых запасов нефти.