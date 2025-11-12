Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 1,17%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 1,17%, до 2 536,22 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,08%, до 982,92 пункта. Курс юаня вырос на 2,85 коп., до 11,367 руб.

"Серьезные потери вновь понесли акции "Лукойла", занимающие 13,5% в индексе Мосбиржи", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались бумаги автомобильной корпорации "Соллерс" (+3,9%), без новостей, но, вероятно, в преддверии выхода отчетности за 9 месяцев текущего года", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Лукойла" (-3,3%), видимо, из-за высокой неопределенности в отношении его активов за рубежом после санкций США.

Прогноз на 13 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 13 ноября - 2 500-2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 81-83 руб., юаня - 11,3-11,5 руб.

Как считают во Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500-2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на четверг - 80-82 руб., 92,5-94,5 руб. и 11,1-11,6 руб. соответственно.