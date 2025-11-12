Минэнерго США ожидает, что РФ снизит добычу нефти в I квартале 2026 года на 0,1 млн б/с

В ведомстве отметили, что санкции против России в первую очередь приведут к увеличению затрат и рисков, связанных с транспортировкой российской нефти, что снизит цены, получаемые российскими производителями нефти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минэнерго США ждет, что Россия в первом квартале следующего года немного снизит добычу нефти - на 0,1 млн б/с, так как рынок сможет приспособиться к введенным ограничениям. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Там отметили, что санкции против России в первую очередь приведут к увеличению затрат и рисков, связанных с транспортировкой российской нефти, что снизит цены, получаемые российскими производителями нефти.

"Хотя влияние санкций на экспорт российской нефти пока неясно, мы оцениваем небольшое снижение добычи нефти в России примерно на 0,1 млн баррелей в сутки в первом квартале 2026 года, поскольку полагаем, что мировой рынок нефти адаптируется к новым санкциям. Однако, если санкции приведут к значительному сокращению закупок нефти у России, это может привести к более резкому падению добычи, чем мы прогнозируем, и оказать давление на цены на нефть в сторону повышения", - говорится в отчете.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.