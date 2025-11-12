На бизнес-форуме Россия - Оман представили инвестиционный потенциал султаната

Представители бизнес-кругов РФ посетили национальный центр по продвижению инвестиций Invest Oman, где ознакомились с проектами в сфере промышленности, логистики, туризма, добывающей отрасли и зеленой энергетики

Редакция сайта ТАСС

МАСКАТ, 12 ноября. /ТАСС/. Российским предпринимателям в преддверии бизнес-форума Россия - Оман представили инвестиционный потенциал страны. Участники мероприятия также посетили Национальный музей Омана, где проходят "Русские сезоны", передает корреспондент ТАСС.

Представители бизнес-кругов РФ посетили национальный центр по продвижению инвестиций Invest Oman, где ознакомились с инвестиционными проектами в сфере промышленности, логистики, туризма, добывающей отрасли и зеленой энергетики. Они также изучили деятельность центра, направленную на поддержку инвесторов на всех этапах от оформления лицензий до сопровождения реализации проектов.

Помимо этого, участникам мероприятия рассказали об инициативе Live in Oman, которую координирует Министерство жилищного и градостроительного планирования Омана. Она направлена на создание современной городской среды, развитие жилой инфраструктуры вблизи экономических зон и туристических центров, а также повышение качества жизни населения.

В ходе бизнес-миссии были представлены инициативы Madayn и Khazaen по строительству промышленных городов, в которых создаются современные условия для инвестиций в промышленность и диверсификации экономики. Завершением деловой программы стал визит в Omran Group - правительственную компанию, реализующую стратегические проекты в области туризма и инфраструктурного развития.

Как отметили участники мероприятия с оманской стороны, за последние пять лет условия для инвестиций в стране стали значительно лучше, и Оман готов к сотрудничеству по целому ряду направлений - от фармацевтики и сельского хозяйства до легкой промышленности и туризма. Представитель Khazaen Мохаммед Аль Салми в свою очередь указал, что в Омане активно заимствуют российский опыт и российские технологии, например, в продовольственной сфере.

Культурная программа

В заключение дня участники бизнес-миссии посетили Национальный музей Омана, где проходят "Русские сезоны". Там представлена фотовыставка, посвященная 40-летию дипломатических отношений между Россией и Оманом. В рамках экспозиции можно ознакомиться с соглашениями, заключенными странами по целому ряду направлений, а также с кадрами фотохроники, посвященными выдающимся государственным деятелям двух стран как периода советской эпохи, так и современного этапа двусторонних отношений.

Кроме того, в рамках "Русских сезонов" в музее проходят концерты с участием российских исполнителей. Так, участникам бизнес-миссии, удалось послушать выступление сопрано Дарьи Давыдовой и баритона Максима Лисина в сопровождении фортепиано Валерии Поэты. Они представили фрагменты из произведений известных русских композиторов - Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Бизнес-форум Россия-Оман пройдет в столице султаната Маскате 13 ноября. Организаторами бизнес-миссии выступают международная платформа Фонда "Росконгресс" Roscongress International, Министерство торговли, промышленности и привлечения инвестиций Султаната Оман и Торгово-промышленная палата Омана.