Кабмин РФ обсудит льготные авиаперелеты на Дальнем Востоке и строительство дорог

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании обсудит выделение средств на авиаперевозки "по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа" и перераспределение субсидий между регионами на строительство и ремонт дорог.

В России действуют программы субсидирования перелетов с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно, а также между регионами федерального округа. Это позволяет сохранять доступные цены на авиабилеты. Для ДФО воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. Часто это единственный способ добраться до отдаленных населенных пунктов. Авиакомпаниям планируют возместить недополученные доходы за билеты по специальным ценам из удаленных и труднодоступных населенных пунктов в ДФО и в обратном направлении.

Кроме того, кабмин перераспределит субсидии между регионами на строительство и ремонт дорог. Средства направят Калининградской, Кировской областям, Ханты-Мансийского автономному округу "для реализации мероприятий по развитию автодорожной инфраструктуры, в том числе с учетом поручений и указаний президента РФ".

Еще один вопрос повестки - распределение дотаций на премирование победителей конкурса "Лучшая муниципальная практика" 2025 года. Поощрить планируется 48 муниципальных образований. Цель конкурса - выявить лучшие практики местного самоуправления и распространить их, что способствует созданию комфортных условий для жизни людей по всей стране.