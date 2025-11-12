Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартует в Краснодаре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инвестиционный форум ВТБ "Россия сегодня!" пройдет сегодня в Краснодаре, площадка соберет частных инвесторов, представителей компаний и регулятора, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Сильный внутренний рынок инвестиций - один из ключевых факторов успешной адаптации экономики к меняющимся условиям и источников ее роста. Сила этого рынка состоит прежде всего в людях, которые постоянно ищут новые возможности. Мы идем с инвестором плечом к плечу: предоставляем высокое качество экспертизы, внедряем новейшие технологии, обеспечиваем бесперебойную работу сервисов на импортозамещенной инфраструктуре, строим будущее в зависимости от запроса клиентов. Форум "Россия зовет!" - это возможность сверить часы с инвесторами, выработать новые стратегии, поделиться практическими знаниями и в конечном итоге приумножить капитал", - прокомментировал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

В программе форума презентация топ инвестиционных идей на четвертый квартал 2025 года от экспертов "ВТБ мои инвестиции". Также состоится инвестиционный интенсив по акциям, облигациям, инструментам коллективных инвестиций и сессии, посвященные эффективным практикам управления ликвидностью.

Кроме того, в программе запланирован открытый диалог с эмитентами, в том числе из южных регионов страны. Как ожидается, представители компаний расскажут о своем бизнесе, стратегиях развития и финансовых результатах, ответят на вопросы участников форума.

В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" впервые проходит в пяти городах России. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября). Завершится форум традиционным двухдневным мероприятием в Москве (2-3 декабря).

ТАСС выступает информационным партнером форума.