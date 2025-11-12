FT заявила о кризисе европейских автопроизводителей из-за ситуации с Nexperia

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Европейские автопроизводители и другие промышленные компании испытывают острую нехватку микрочипов из-за ситуации вокруг компании Nexperia, которая угрожает привести к остановке глобальных производственных линий в течение нескольких недель. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на отраслевые источники.

По ее данным, нидерландское подразделение Nexperia в настоящее время не отправляет кремниевые пластины для своего предприятия в Китае. Компания производит микросхемы, которые широко используются в электронных системах автомобилей - от освещения и подушек безопасности до замков и окон. Эти компоненты производятся в Великобритании, Германии и Нидерландах, а затем отправляются на сборочное предприятие в Китай, откуда потом реэкспортируются.

"Наша просьба к Nexperia China и Nexperia EU состоит в том, чтобы они объединили усилия и возобновили нормальную работу. То, что происходит, нельзя объяснить. Это разрушает сотни отраслей, - заявил топ-менеджер одного из автопроизводителей. - Наши команды работают круглосуточно, чтобы найти альтернативные источники. Запаса, вероятно, хватит на несколько недель, но нам нужно решить проблему как можно скорее".

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении принадлежащей китайскому концерну Wingtech компании Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего.

В ответ на это Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны. 29 октября Nexperia приостановила поставки полупроводниковых пластин на свой завод в Китае из-за разногласий по условиям оплаты.

7 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф заявил, что КНР согласилась возобновить поставки микрочипов компании Nexperia с предприятий на своей территории. Он подчеркнул, что в ответ Нидерланды могут ослабить введенные против Nexperia протекционистские меры.