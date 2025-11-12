Рубио: США вывели из-под санкций строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Вашингтон хочет, чтобы Будапешт был энергонезависимым, подчеркнул госсекретарь

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии из-под санкций до его полного завершения, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Будапешт был энергонезависимым. Об этом заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в провинции Онтарио в Канаде.

"По атомной электростанции - она уже строится, и им [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что мы хотим, чтобы они были энергетически независимыми", - сказал Рубио, утвердительно ответив на вопрос, выведен ли этот проект из под санкций.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, затронувшие сооружение АЭС "Пакш-2", были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне приостановлены администрацией Трампа. Однако срок действия исключения мог бы истечь в декабре, и уже сейчас требовалось решить вопрос о его продлении.

В ноябре 2024 года Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа, а также за строительство второй очереди АЭС в Пакше. Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы оплаты. Кроме того, 10 января США объявили о масштабном пакете санкций в отношении российского нефтегазового сектора, а также руководства Росатома, включая гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.

Сейчас на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.