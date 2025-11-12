Рубио: США дали Венгрии отсрочку на год от санкций для закупки нефти и газа у РФ

Госсекретарь отметил, что резкий отказ от российских энергоресурсов негативно сказался бы на венгерской экономике

Госсекретарь США Марко Рубио © Roberto Schmidt/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. США дали Будапешту годичную отсрочку от санкций для продолжения закупки нефти и газа у России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в Онтарио.

"Что касается трубопроводов и поставки нефти и газа, речь идет об отсрочке на один год. Резкий отказ [от энергоресурсов РФ] был бы для экономики [Венгрии] чрезмерно травматичным. <...> Потеря доступа к этим энергоресурсам была бы крайне дестабилизирующей для Венгрии", - сказал он.