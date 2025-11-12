FT: ЕК предложила ускорить введение сбора на посылки с онлайн-платформ КНР

Мера затронет маркетплейсы Shein, Temu и AliExpress, пишет газета

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести сбор на посылки с китайских онлайн-платформ в начале 2026 года - на два года раньше запланированного срока. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича.

Предполагается, что мера затронет такие маркетплейсы, как Shein, Temu и AliExpress. По мнению FT, таким образом ЕК ужесточает свою позицию в отношении Китая. Отмечается, что предложение Шефчовича было представлено за 10 дней до саммита Группы двадцати в ЮАР, где европейские лидеры, как ожидается, обсудят торговые вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином.

В мае ЕК предложила с середины 2028 года отменить нормы, согласно которым товары стоимостью меньше €150 не облагаются импортной пошлиной, и ввести сбор на небольшие посылки в размере €2. В 2024 года в Евросоюз поступило 4,6 млрд посылок стоимостью ниже €150, 80% из них были присланы из Китая.

"Эти временные рамки не соответствуют срочности ситуации, - написал Шефчович. - Европейские отрасли, особенно розничная торговля, неоднократно указывали на необходимость незамедлительного устранения данного нарушения конкуренции". Он добавил, что "будет крайне сложно объяснить нашим компаниям и гражданам, почему ЕС не может действовать быстрее".