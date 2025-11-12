В СР предложили механизм защиты от мошенников при продаже единственного жилья

Предлагается закрепить норму, по которой все средства по договору купли-продажи такого объекта подлежат зачислению покупателем на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова направили письмо на имя вице-премьера Марата Хуснуллина с предложением внедрить механизм защиты от мошенничества при продаже единственного жилья, предполагающий совершение сделок через эскроу-счет. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"В целях усиления защиты имущественных прав граждан представляется обоснованным внедрение обязательного порядка расчетов через эскроу-счет при отчуждении единственного жилого помещения. Предлагается закрепить норму, в соответствии с которой все денежные средства по договору купли-продажи единственного жилья подлежат зачислению покупателем на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке", - говорится в документе.

Отмечается, что для эффективного правоприменения необходимо закрепить статус "единственного жилья" со сведениями ЕГРН. Раскрытие средств в пользу продавца должно производиться исключительно после государственной регистрации перехода права собственности и по истечении 48 часов с момента внесения записи в ЕГРН, считают депутаты. В течение указанного периода банк, Росреестр и правоохранительные органы должны иметь возможность оперативной проверки поступающих сигналов о признаках мошенничества, а продавец - право заявить о факте принуждения к сделке. "При отсутствии заявлений средства раскрываются автоматически. Совместным заявлением сторон допускается досрочное перечисление средств при условии нотариального подтверждения отсутствия рисков", - следует из текста письма.

Депутаты предлагают установить предельные тарифы на открытие и ведение эскроу-счетов, чтобы исключить их чрезмерное удорожание для добросовестных участников рынка. При этом парламентарии предлагают поэтапное внедрение данного механизма - сначала в пилотных регионах, затем по всей стране.

"Сообщения об отмене сделок по продаже квартир появляются буквально каждую неделю, и всякий раз мошенники используют одну и ту же схему. После получения денег продавцы заявляют, что в сделке участвовали аферисты, и требуют вернуть недвижимость. Суды встают на их сторону, а добросовестные покупатели остаются без денег и без квартир", - рассказал ТАСС Миронов. Он добавил, что зачастую от мошенников страдают участники СВО.

Лантратова отметила, что предлагаемый подход не ограничивает свободу сделок, но добавляет время, защиту и возможность передумать. "Уверены, что это укрепит доверие к рынку недвижимости, снизит нагрузку на суды и спасет множество семей", - сказала она ТАСС.