В Якутии пройдет II Дальневосточный форум недропользования

На нем соберутся около 200 участников

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Участники II Дальневосточного форума недропользования, который пройдет 5 декабря в Якутске, обсудят первые результаты федерального проекта "Геология: возрождение легенды". Всего в мероприятии примут участие, по предварительным данным, порядка 200 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

"В Якутске 5 декабря состоится Дальневосточный форум недропользования. Ожидается участие около 200 гостей. Будут рассмотрены первые результаты федерального проекта "Геология: возрождение легенды", работа форума будет вестись на 12 площадках, посвященных разным отраслям", - рассказали в пресс-службе.

Участники мероприятия рассмотрят несколько направлений: золотодобыча и цифровизация с использованием искусственного интеллекта на производственных объектах, государственно-частное партнерство. "В направлениях угольная и нефтегазовая промышленность состоятся обсуждения планов отрасли на 15-20 лет, - отметили в пресс-службе. - Форум создаст условия недропользователям и местному бизнесу для расширения межрегиональных связей, конструктивного диалога с федеральными и надзорными органами, в том числе - обмену опытом и контактами".

Федеральный проект "Геология. Возрождение легенды" направлен на расширение минерально-сырьевой базы России и увеличение геологической изученности перспективных участков. Первый этап проекта длился с 2022 по 2024 год. С 2025 года Всероссийским научно-исследовательским геологическим нефтяным институтом (ВНИГНИ) по поручению Минприроды России начат второй этап, он рассчитан до 2030 года.