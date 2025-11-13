CNN: Лула да Силва намерен позвонить Трампу и вновь обсудить пошлины США

Бразильский министр иностранных дел Мауро Виэйра и госсекретарь Марко Рубио также договорились провести личную встречу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассматривает возможность провести новый телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы добиться пересмотра тарифов США на бразильские товары. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.

По их словам, бразильский лидер намерен добиться ускорения переговоров о пересмотре пошлин. При этом ранее 12 ноября министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра и госсекретарь США Марко Рубио также договорились провести личную встречу. Переговоры пройдут в Вашингтоне 13 ноября.

США ввели тарифы на бразильские товары в августе. Президент Бразилии обещал ответить зеркально, однако позже распорядился добиваться пересмотра пошлин путем переговоров. В октябре лидеры двух стран провели встречу в Малайзии на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. По ее итогам Лула да Силва выразил удовлетворение прошедшей встречей, указав, что она может заложить основу для восстановления широкоформатных отношений Бразилии и США.