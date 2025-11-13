Bloomberg: ЕС предложит США план дальнейшей реализации торгового соглашения

План будет сосредоточен на импортных пошлинах, доступе европейских товаров на американский рынок и цифровой торговле, уточняет агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Европейский союз намерен предложить США план реализации следующего этапа торгового соглашения, достигнутого летом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, план будет сосредоточен на импортных пошлинах, доступе европейских товаров на американский рынок, цифровой торговле.

Как подчеркнули источники, проект предусматривает создание рабочей группы, которая будет контролировать закупки Евросоюзом американских чипов и сжиженного природного газа.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.