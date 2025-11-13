Эксперт Корнеев ожидает массового внедрения беспилотных такси после 2026 года

Председатель союза "Цифровой мир" назвал появление таких такси в крупных городах РФ давно ожидаемым событием

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские компании технологически готовы к запуску беспилотных такси. Вполне возможно, что система успеет пройти апробацию в течение 2026 года, после чего начнется массовое внедрение, заявил ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в 2026 году в Москве могут запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне.

"Надеемся, что их апробация в Москве не только начнется в 2026, но и закончится в этом же году, и мы увидим массовое беспилотное такси на наших улицах. Как уже вовсю используются беспилотные грузовики на некоторых федеральных трассах", - сказал Корнеев, комментируя перспективы эксперимента.

Появление беспилотных такси в российских крупных городах он назвал давно ожидаемым событием. В Китае и США они используются уже пару лет - не без проблем, но массово, указал эксперт.

"Наши технологические компании вполне себе идут в ногу с лидерами этой отрасли в аппаратной части, но официальный запуск полномасштабного использования беспилотного такси требует большего объема предварительного тестирования на наших дорогах", - добавил Корнеев.