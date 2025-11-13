Трутнев: налоги на строительство энергообъектов на Дальнем Востоке нужно снижать

Отсутствие энергомощностей мешает запускать новые предприятия, отметил полпред президента РФ в ДФО

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Налоги на строительство объектов энергогенерации необходимо снизить на Дальнем Востоке. Такое мнение высказал ТАСС вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"На мой взгляд, надо снижать налоги на строительство объектов генерации на Дальнем Востоке", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что отсутствие энергомощностей мешает запуску новых предприятий. "Конечно, мы можем получить доход от этих объектов, собирая с них налоги. Но без электричества работать невозможно. Тогда мы не сможем запустить новое предприятие, не сможем собирать налоги и, в итоге, не получим развития", - пояснил вице-премьер.

За последние 10 лет потребление электроэнергии в ДФО увеличилось на 28%, в два раза превышая средний показатель по РФ. К 2030 году электропотребление ДФО прогнозируется с ростом на 36%, что также в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель.