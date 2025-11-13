Трутнев: в законе о едином ТОР могут предусмотреть меры поддержки МСП

Вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО пообещал подумать над тем, как можно реализовать эту идею

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Меры поддержки малого и среднего бизнеса планируют предусмотреть в законе о единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Поддержка малого и среднего бизнеса является отдельной темой. Мы в законе о едином ТОР этого не предусмотрели. Надо ли этим заниматься? Наверное, надо. Давайте я это восприму как отдельное занятие, подумаем, как это сделать", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о поддержке МСП в рамках единой ТОР.

Трутнев отметил, что при создании единого режима преференций предполагается минимальный порог входа для новых проектов в 10 млн рублей. "Я считаю, что 10 млн рублей - это все-таки средний бизнес, потому что когда мы говорим о крупных инвестиционных проектах, то счет у нас идет на десятки и даже сотни миллиардов рублей", - пояснил он.

Единый преференциальный режим объединит все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики режимы (ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ). В едином режиме поддержка будет осуществляться только для новых инвестиционных проектов, при этом приоритетная поддержка будет оказываться проектам в приоритетных отраслях, присвоение статуса резидента с учетом оценки инвестиционных проектов отраслевыми федеральными органами исполнительной власти будет осуществляться через цифровые сервисы Минвостокразвития и Минфина.

Для инвестора будут предусмотрены обязательные требования в виде минимального объема инвестиций в размере 10 млн рублей и режима налогового мониторинга, налоговые льготы на 10 лет. При этом налоговые льготы будут применять исходя из рентабельности проекта.