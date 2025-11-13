Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрировал рост

К 07:10 мск он находился на отметке 2 540,44 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,1% и находился на уровне 2 538,74 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 540,44 пункта (+0,17%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.