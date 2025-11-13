К базовым станциям и абонентским терминалам 5G хотят ввести единые требования

Необходимость нововведения обусловлена задачей обеспечить совместимость оборудования и безопасную работу сетей связи общего пользования, говорится в приказе Минцифры

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минцифры России подготовило приказ, который устанавливает единые требования к применению базовых станций и абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G. С соответствующими документами ознакомился ТАСС.

Как следует из материалов министерства, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов, необходимость таких требований обусловлена развитием сетей пятого поколения и задачей обеспечить совместимость оборудования, эффективность использования радиочастотного спектра и безопасную работу сетей связи общего пользования. В ведомстве отмечают, что отсутствие утвержденных требований затрудняет запуск серийного производства отечественных 5G-терминалов и не позволяет легально применять их в российских сетях.

Проект приказа фиксирует параметры работы 5G-терминалов, включая требования к радиоинтерфейсу в диапазонах FR1 (410-7125 МГц) и FR2 (24,25-52,6 ГГц), обязательные уровни мощности передатчиков (до 26 дБм для FR1 и 23 дБм для FR2), характеристики чувствительности приемников, режимы агрегации несущих и совместного использования сети радиодоступа. Также вводятся требования к защите пользовательского и сигнального трафика, а идентификация абонентского терминала должна осуществляться через уникальный IMEI или IMEISV.

Новые нормы затронут производителей российского телеком-оборудования - семь компаний, среди которых АО "НИИ "Масштаб", АО "ПК Аквариус", АО "Рутек", АО "Микрон" и другие. Для соответствия требованиям им предстоит пройти обязательное подтверждение соответствия средств связи: разработку технической документации, типовые испытания, выбор аккредитованного органа сертификации, регистрацию сертификата в Минцифры.

Согласно сводному отчету, суммарные затраты производителей на соблюдение новых требований в течение шести лет составят более 3 млрд рублей. При этом влияние на бюджеты бюджетной системы отсутствует.

Приказ предполагается ввести в действие 1 сентября 2026 года, срок его действия установлен до 1 марта 2029 года.