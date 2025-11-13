Эксперт Алисултанов: знак "Сделано в России" стал символом доверия к товарам РФ

Бренд способствует тому, чтобы у российской продукции формировался устойчивый и узнаваемый образ на мировых рынках, отметил глава комитета по экспорту Национального союза производителей молока

© Артем Иванов/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Национальный бренд "Сделано в России" стал символом доверия к отечественной продукции за рубежом и подтверждением ее высокого качества, особенно в молочной отрасли. Об этом ТАСС заявил глава комитета по экспорту Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов во Всемирный день качества.

"За рубежом российскую продукцию все чаще воспринимают не как сырьевой экспорт, а как конечный продукт, с высокой добавленной стоимостью, за которым стоит культура качества и современные технологии. И бренд "Сделано в России" помогает экспортерам доносить эти ценности до потребителей за рубежом", - сказал Алисултанов.

По его словам, национальный бренд способствует тому, чтобы у российской продукции формировался устойчивый и узнаваемый образ на мировых рынках.

"Сегодня экспорт товаров и продукции неизбежно сопровождается экспортом смыслов, доверия и заботы. Наши компании научились работать с самыми высокими стандартами безопасности и прослеживаемости, и мы видим, что это позитивно сказывается на реакции зарубежных партнеров на наши продукты", - подчеркнул эксперт.

По его словам, российские производители адаптируют продукцию под требования разных рынков. "В Китае, например, у 90% населения - непереносимость лактозы, и эти особенности необходимо учитывать. Для арабских стран обязательна сертификации по стандартам халяль. И конечно все эти усилия по адаптации к рынкам подкрепляются знаком "Сделано в России", как универсальным маркером качества, который понятен на внешних рынках", - добавил Алисултанов.

Проект "Сделано в России" реализуется с 2012 года, это государственная программа продвижения экспортеров под единым национальным брендом.