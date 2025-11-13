Reuters: "Лукойл" попросил США продлить отсрочку от санкций

По данным агентства, компания направила запрос в американский Минфин, поскольку ей требуется больше времени на выполнение обязательств и рассмотрение предложений по продаже активов

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Matt Rourke

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Агентство Reuters утверждает со ссылкой на источники, что компания "Лукойл" попросила Минфин США продлить действие лицензий, которые разрешают до 21 ноября проводить с ней некоторые операции, несмотря на введенные Вашингтоном санкции.

Читайте также

Лукавая комбинация: "Лукойл" нашел идеального покупателя для своих активов за рубежом

Американское финансовое ведомство в октябре объявило о введении рестрикций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Вместе с тем оно опубликовало несколько генеральных лицензий. Согласно этим документам, до 21 ноября разрешается проведение с компаниями и подконтрольными им структурами операций, необходимых для сворачивания деятельности, касающихся продажи или передачи долговых обязательств или активов, а также направленных на приобретение товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами РФ.

По версии агентства, "Лукойл" направил запрос в Минфин, поскольку ему требуется больше времени на выполнение имеющихся обязательств и на рассмотрение предложений по продаже его активов.

"Лукойл" после введения санкций со стороны США, а также Великобритании сообщил, что намерен продать свои международные активы. Он получил предложение от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Минфин США после этого заявил, что до завершения конфликта на Украине не намерен выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Минфин США тогда не уточнил, какая именно лицензия имеется в виду, но в Gunvor после этого заявили об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла".

По сведениям агентства Bloomberg, правительства стран Европы и Ближнего Востока предпринимают шаги для сохранения работы зарубежных активов "Лукойла" после введения санкций против компании. В публикации отмечалось, что это, в частности, касается Болгарии и Молдовы. Ранее "Лукойл" объявил о форс-мажоре на месторождении в Ираке. Румынский президент Никушор Дан 12 ноября заявил, что принадлежащий компании "Лукойл" НПЗ Petrotel в Румынии может "на ограниченный период" перейти под контроль ее властей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.