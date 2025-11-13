"Известия": стоимость красной икры в России выросла на 33% за год

Кроме того, продажи имитированной лососевой продукции выросли на 18%, сообщает газета

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Средняя цена банки натуральной красной икры весом 200 г за год выросла на 33% и приблизилась к 3 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Контур.Маркет", подготовленном на основе анализа более 1,7 млн чеков, сообщили "Известия".

Согласно документу, который есть в распоряжении издания, спрос на натуральную икру увеличился на 3%, тогда как продажи имитированной лососевой продукции выросли на 18%. В исследовании отмечается, что повышенный спрос на ненатуральную икру связан с более доступной ценой и широкой представленностью в магазинах, включая экономсегмент. "К тому же, продукт отличается низкой калорийностью, не содержит холестерина и считается гипоаллергенным", - говорится в документе.

Как уточняют аналитики, стоимость имитированной икры за год снизилась на 6%. Наиболее заметное удешевление зафиксировано для черной икры - минус 15%, ее средняя цена за 200 г сейчас составляет около 12,6 тыс. рублей.