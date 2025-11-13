Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призвала Россию повернуться на Юго-Восток

Запад "достаточно серьезно теряет свою роль", пытаясь балансировать между санкциями и тарифами, указала эксперт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Российскому бизнесу важно повернуться в сторону Юго-Востока, поскольку Запад "достаточно серьезно теряет свою роль" в мире в последнее время, пытаясь балансировать между санкциями и тарифами. Такое мнение высказала журналистам экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Европа сейчас сама по себе пытается балансировать, выглядит как сэндвич: с одной стороны санкции, с другой - тарифы. И для России сейчас, наверно, важно рассмотреть поворот на Юго-Восток, Юг, потому что Запад в последнее время достаточно серьезно теряет свою роль, и с 2022 года ничего серьезного не произошло", - сказала она.

В частности, добавила Кнайсль, при выходе на восточный и юго-восточный рынки, помимо крупных компаний, которые и так стараются выйти на эти территории, стоит говорить о компаниях региональных, локальных.

"И здесь не только товары, но и услуги, продукты питания", - считает она.