"Силмаш" считает необходимым изменить параметры отборов мощности энергообъектов

Это нужно для реализации компаниями РФ проектов в энергетике и обеспечения долгосрочного заказа для машиностроительного комплекса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Корректировка параметров отборов мощности и модернизации генерирующих объектов необходима для реализации российскими компаниями проектов в энергетике и обеспечения долгосрочного заказа для машиностроительного комплекса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Силовых машин".

"Изменение параметров отборов, которые позволят генерирующим компаниям заявлять и реализовывать высокотехнологичные проекты, в том числе с применением ПГУ (парогазовых установок - прим. ТАСС), создаст заказ на отечественное инновационное оборудование и повысит энергоэффективность генерации в стране, что соответствует целям и задачам Энергетической стратегии", - пояснили в компании.

"Силовые машины" видят возрождение отечественного энергомашиностроения при активной государственной поддержке. Однако для дальнейшего развития отрасли необходим долгосрочный и прогнозируемый спрос на продукцию, который обеспечит сбалансированную загрузку производства. Отсутствие ритмичного спроса может привести к потере достижений в части импортозамещения, а в конечном итоге - к утрате технологического суверенитета России, считают в компании.

Об отборе модернизации

"Системный оператор" 10 ноября сформировал предварительный список из 14 проектов модернизации генерирующих объектов на 2029 год с общей установленной мощностью 1,7 ГВт из предусмотренной квоты на 2 ГВт.

Кроме того, были одобрены заявки на модернизацию станций с заменой газовых турбин для 10 генерирующих объектов в период с 2029 по 2031 год. Общая установленная мощность таких проектов на прошедший конкурс составила 1 ГВт из квоты на 5 ГВт.

По мнению "Силовых машин", результаты прошедшего отбора стали тревожным сигналом для энергетического машиностроения. Компания видит риски невостребованности выпущенного оборудования и снижения производства продукции.

"Из потенциальных 5 ГВт мощностей с применением ПГУ отбор прошли всего 10 проектов на 1 ГВт. Применительно к реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, которая предполагает ввод более 88 ГВт, в том числе порядка 270 ГТУ, до 2042 года - это крайне низкая динамика обновления мощностей, что создает риск невостребованности и снижения объема выпуска отечественного генерирующего оборудования", - говорится в сообщении.

На текущий момент мощности "Силовых машин" рассчитаны на производство восьми газовых турбин в год. С 2029 года объем возрастет до запуска 10 установок в год общей мощностью 1,7 ГВт. "Инвестиции компании только в этот проект превысили 25 млрд руб. Почти четверть была субсидирована государством специально, чтобы иметь в стране высокоэффективное газотурбинное производство, которое гарантирует энергетическую безопасность России за счет полной локализации критичных узлов и систем управления", - уточнили в компании.

Накануне в "Системном операторе" сообщили ТАСС, что регулятор видит необходимость в проведении дополнительного отбора проектов модернизации теплоэлектростанций, предусматривающих замену газовых турбин, на 2029-2031 годы. Для этого необходимо актуализировать параметры и условия проведения отбора.

В "Совете производителей энергии" отмечали, что итоги отбора показали дефицит инвестиционного ресурса на модернизацию энергосистемы.