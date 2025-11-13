Чистая прибыль МТС банка по МСФО в III квартале выросла на 46,8%

Чистая прибыль компании за январь - сентябрь 2025 года снизилась до 9,5 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль МТС банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал 2025 года увеличилась на 46,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 6 млрд рублей, следует из материалов банка.

"Чистая прибыль МТС банка в третьем квартале выросла до 6 млрд рублей", - указано в материалах банка.

Чистая прибыль МТС банка за январь - сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 20,2%, до 9,5 млрд рублей.