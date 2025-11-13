Норвегия отказалась быть гарантом кредита ЕС Украине

Министр финансов Йенс Столтенберг отметил, что норвежская сторона должна гарантировать обеспечение возможных рисков на сумму примерно $158,8 млрд

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг © Omar Havana/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Норвегии и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия отказалась выступать в качестве гаранта предоставления "репарационного кредита" Евросоюза (ЕС) Украине. Об этом сообщил телеканал NRK.

"Были предложения о том, что Норвегия должна гарантировать всю сумму [кредита]. Это не так. Но теперь нам предстоит решить, сможем ли мы внести свой вклад в зависимости от того, что предложит ЕС", - сказал он в интервью телеканалу. Столтенберг отметил, что норвежская сторона должна гарантировать обеспечение возможных рисков на сумму 1,6 трлн норвежских крон (примерно $158,8 млрд).

Как передает телеканал, предполагается, что кредит Украине будет "предоставлен за счет замороженных российских средств". Однако окончательное решение еще не принято.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на саммите ЕС 23 октября блокировал проект Еврокомиссии по экспроприации активов РФ и вынудил страны ЕС отложить принятие решения до декабря. Де Вевер прямо заявил, что опасается ответных мер России, потребовав от государств ЕС письменных финансовых гарантий компенсации ущерба Бельгии.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что попытки экспроприировать российские активы по любой схеме будут расценены как воровство. Он предупредил, что ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "подсчитывать убытки"