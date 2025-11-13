В Сочи при строительстве коммунальных систем похитили 43 млн рублей

Их вернули в бюджет

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Прокуратура выявила факт хищения 43 млн рублей бюджетных средств при строительстве систем водоснабжения и водоотведения в Сочи по нацпроекту, удалось добиться их возвращения в бюджет, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

"Прокуратура города Сочи Краснодарского края провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации национальных проектов. В результате принятых прокуратурой города Сочи мер удалось добиться полного возмещения ущерба, причиненного преступными действиями. В настоящее время деньги поступили в бюджет муниципального образования", - говорится в заявлении ведомства.

Преступление было совершено при реализации нацпроекта в процессе строительства систем водоснабжения и водоотведения в Сочи. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сумма ущерба оценена в 43 млн рублей. В период с января по февраль 2025 года два руководителя коммерческих организаций осуществляли незаконный вывод денежных средств.