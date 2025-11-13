В России объем нелегальной продукции упал до 9%

Специалисты Роспотребнадзора проверили более 2,22 млн единиц товаров на соответствие требованиям маркировки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Цифровая маркировка товаров помогла сократить долю нелегальной продукции в РФ с 30% до 9%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на октябрь 2025 года специалисты Роспотребнадзора проверили более 2,22 млн единиц товаров на соответствие требованиям маркировки, 25% проверенной продукции в магазинах не соответствовали требованиям. По оценкам, доля нелегального оборота снизилась с 30% до 9%, а в отдельных товарных группах эффект еще более заметен: объем нелегального рынка парфюмерии уменьшился в пять раз", - говорится в сообщении.

С 2024 года Роспотребнадзором проведено свыше 250 тыс. профилактических мероприятий, к административной ответственности привлечены 21,3 тыс. лиц, более 3,8 тыс. материалов направлено в суд по фактам оборота нелегальной продукции. При этом доля продаж с нарушениями разрешительного режима снизилась в 2,65 раза, с нарушением правил регистрации в системе маркировки - в 3,74 раза, с незарегистрированными в системе маркировки товарами - в 2,4 раза.

Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию, посвященную Всемирному дню качества, где потребители могут получить информацию о маркировке, качестве товаров и услуг и задать актуальные вопросы. Номера телефонов и адреса консультационных центров размещены на сайтах территориальных органов ведомства.